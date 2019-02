Leuven zet zich schrap voor grote klimaatmars: politie verwacht 10.000 betogers Bosbrossers plannen ook acties in andere Belgische steden HA

07 februari 2019

07u58

Bron: Belga 5 Het is donderdag, en dus wordt er opnieuw gespijbeld voor het klimaat. Waar de voorbije weken Brussel centraal stond in de betogingen, ligt het zwaartepunt ditmaal in Leuven. Daar worden 10.000 mensen verwacht. Maar ook in andere Belgische steden staan klimaatmarsen op de agenda.

Anuna De Wever en Kyra Gantois, de boegbeelden van de klimaatspijbelaars of bosbrossers, trekken naar Leuven, waar de politie zowat 10.000 mensen verwacht. De betoging start rond de middag op het Ladeuzeplein. Ook Brussel maakt zich op voor een nieuwe klimaatmars. Net als vorige week start die aan Brussel-Noord en trekt die door de hoofdstad naar Brussel-Zuid.

Acties in andere steden

In Antwerpen, Kortrijk, Hasselt en Beringen is eveneens opgeroepen om te betogen voor een ambitieuzer Belgisch klimaatbeleid.



In Hasselt zullen jongeren om 14 uur verzamen op de Grote Markt, waarna ze door de binnenstad naar het Kolonel Dusartplein trekken. Basisschool De Beerring gaat in Beringen de straat op met een 450-tal leerkrachten en leerlingen. In Wallonië zijn er acties gepland in onder meer Luik, Bergen en Aarlen.



Het is de vijfde donderdag op rij dat spijbelende scholieren de straat optrekken om te betogen tegen het zwakke klimaatbeleid van de regering.

Primeur in Leuven

Leuven was vorige week ook al het toneel van een klimaatbetoging: meer dan 3.000 leerlingen en leerkrachten uit 27 basisscholen lieten toen hun stem horen. Het was de eerste keer in Vlaanderen dat ook leerlingen van basisscholen hun schouders onder een klimaatmars zetten.

Ditmaal zullen ook studenten, leerlingen van middelbare scholen en grootouders aan de betoging deelnemen. Vanaf 12 uur wordt er samengekomen op het Ladeuzeplein. Om 12.30 uur vertrekt de mars, om via een hele tocht door het centrum te eindigen op het Ladeuzeplein.