Leuven zet zich schrap voor grote klimaatmars, ook acties in andere Belgische steden HA

07 februari 2019

07u58

Bron: Belga 0 Het is donderdag, en dus wordt er opnieuw gespijbeld voor het klimaat. Waar de voorbije weken Brussel centraal stond in de betogingen, ligt het zwaartepunt ditmaal in Leuven. Daar worden 10.000 mensen verwacht. Maar ook in andere Belgische steden staan klimaatmarsen op de agenda.

Anuna De Wever en Kyra Gantois, de boegbeelden van de klimaatspijbelaars of bosbrossers, trekken naar Leuven, waar de politie zowat 10.000 mensen verwacht. De betoging start rond de middag op het Ladeuzeplein.

Maar ook in Brussel worden opnieuw klimaatbetogers verwacht. Zij trekken net als de voorbije vier edities van het Noord- naar het Zuidstation.



Voorts zou er ook in Antwerpen, Kortrijk en Hasselt voor het klimaat worden gespijbeld. In Wallonië zijn er acties gepland in onder meer Luik, Bergen en Aarlen.