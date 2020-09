Leuven werkt aan coronaveilige terugkeer van studenten: geen dopen of cantussen PVZ

07 september 2020

13u51

Bron: Belga 0 Onder meer een activiteitenmatrix en richtlijnen over het samenleven op kot moeten de start van het hoger onderwijs in Leuven op een coronaveilige manier doen verlopen. De stad Leuven werkte daarvoor een kader uit, gebaseerd op de federale coronaregels, samen met onderwijsinstellingen KUL, UCLL en LUCA School of Arts, de politie van Leuven en studentenkoepel LOKO.

Via een flowchart, die te vinden is op de website van LOKO, kunnen verenigingen nagaan of hun activiteit kan doorgaan in coronatijd, en op welke manier. Per activiteit is bepaald welk protocol geldt, hoeveel mensen maximaal aanwezig mogen zijn, en welke stappen vereist zijn. Dopen en cantussen zullen alvast niet toegelaten worden in het eerste semester. Aan het eind van het semester wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.

"Door duidelijke richtlijnen te formuleren, gaan alle partners voor een rijkgevuld maar coronaveilig academiejaar", zegt Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Luc Sels, rector van de KU Leuven, vult aan: "Dankzij dit kader zijn we op verschillende scenario's voorbereid."

Regels horeca

De fakbars (faculteitsbar) volgen de regels van de horeca, en zullen met verplichte reservaties en tijdsblokken werken. "In juni hebben we al een aantal experimenten gedaan met de fakbars, en die zijn allemaal goed verlopen", zegt Thomas Van Oppens (Groen), schepen van Studentenzaken. Voor bezoek op kot volgt het kader de federale regels in verband met de bubbels. In de gemeenschappelijk ruimtes wordt gevraagd een mondmasker te dragen.

De politie ziet erop toe dat alle activiteiten coronaveilig verlopen. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een corona-pv.

De verschillende partners hopen dat dit kader andere steden kan helpen bij de terugkeer van hun studenten. "Voor zowel studenten als onderwijsinstellingen en stadsbesturen zou het makkelijker zijn als de communicatie eenduidig is en de regelgeving uniform is in heel Vlaanderen", besluit Van Oppens.