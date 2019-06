Leuven vraagt bemiddeling gouverneur in 'grensconflict' met Bierbeek over sluipverkeer TT

25 juni 2019

Leuven vraagt Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte te bemiddelen in een conflict met buurgemeente Bierbeek over de aanpak van sluipverkeer. Dat heeft Leuvens mobiliteitsschepen David Dessers (Groen) gezegd tijdens de gemeenteraad.

Het stadsbestuur neemt het niet dat Bierbeek een tweetal weken terug eenzijdig besliste om in enkele grensstraten vanaf september met ANPR-camera's het doorgaand verkeer tijdens de spitsuren sterk te beperken.

Bierbeek wil met de maatregel de betrokken lokale wegen, die enkel bedoeld zijn voor lokaal bestemmingsverkeer maar waar dagelijks meer dan 4.000 wagens passeren, terug leefbaar en veiliger te maken.

Enkel de inwoners van de eigen gemeente en aanpalende straten van Lubbeek en Kessel-lo zouden nog mogen passeren.

Mede door de rioleringswerken die even verderop aan de Ganzendries in Pellenberg (Lubbeek) in augustus van start gaan, vreest het Leuvense stadsbestuur dat heel wat sluipverkeer tussen de Tiense- en Diestsesteenweg voortaan deelgemeente Kessel-lo zal aandoen.

"We geven de voorkeur aan dialoog en willen dat de gouverneur mee helpt een oplossing te zoeken die zowel voor Leuven, Bierbeek als Lubbeek aanvaardbaar is. Voor het geval Bierbeek toch doorzet, wordt momenteel een juridische actie tegen de beslissing voorbereid. Als de ANPR-camera's effectief geplaatst worden, dan zullen wij even verderop in Kessel-lo, meer bepaald in de Zavelstraat, Heidebergstraat en Plattelostraat, eveneens dergelijke camera's plaatsen om ervoor te zorgen de woonbuurten in deze deelgemeente niet de dupe worden van het verhaal", aldus Dessers.