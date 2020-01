Leuven stuurt vluchtelingen terug naar verdachte huisjesmelker IB

24 januari 2020

05u13

Het OCMW Leuven heeft een oplossing gevonden voor de vluchtelingen die al een maand op hotel moeten verblijven omdat zij slachtoffer zijn van de familie Appeltans - die van huisjesmelkerij wordt verdacht. Ze kunnen een huurcontract tekenen in een ander gebouw van Appeltans. Wie weigert, staat op straat. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag. "Totaal absurd", vindt het huurdersplatform.

De panden van Appeltans werden onbewoonbaar verklaard in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar huisjesmelkerij. Vader Arnold en zoon Manu verhuren in Leuven honderden studentenkamers en zijn zowel bij studenten als vluchtelingen al jaren bekend voor malafide praktijken. Begin december werden ze aangehouden. Rond Kerstmis mochten ze de gevangenis verlaten.

Deze week vond het OCMW voor dertien vluchtelingen die nog op hotel verbleven, een alternatief. Zij moesten zich woensdag aanmelden bij een gebouw in de Monnikenstraat, in het centrum van Leuven, om daar een huurcontract voor een kamer te tekenen. Tot grote verbazing van de vluchtelingen is de eigenaar van het pand de familie Appeltans.

Volgens de Leuvense schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) zouden vier vluchtelingen op het aanbod zijn ingegaan of dat van plan zijn. De anderen hebben geweigerd, maar krijgen vrijdag een herkansing. "Als ze dat niet doen, moeten ze zelf een slaapplaats zoeken", zegt Corneillie.

“Totaal absurd”

Het Vlaams huurdersplatform vindt de werkwijze van de stad en het OCMW "totaal absurd". "Ik heb alle begrip voor de moeilijke situatie waarin Leuven door de wooncrisis zit", zegt coördinator Joy Verstichele. "Maar dat het OCMW vluchtelingen onder lichte dwang een contract laat tekenen bij dezelfde criminele verhuurder die voor deze situatie verantwoordelijk is, kan echt niet door de beugel.”