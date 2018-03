Leuven pompt 250.000 euro in campagne om automobilisten wegwijs te maken in stadscentrum kg

15 maart 2018

15u05

Bron: Belga 6 Het Leuvense stadsbestuur lanceert een campagne om aan te tonen dat het stadscentrum vlot bereikbaar is voor wie met de wagen komt. S inds de invoering van het verkeerscirculatieplan eind 2016 heerst immers het idee dat dat niet zo zou zijn. De campagne, waarvoor 250.000 euro uitgetrokken wordt, omvat onder andere de website Zonaarleuven.be.

"Het idee dat bij een aantal mensen leeft dat het stadscentrum moeilijk bereikbaar is met de wagen, klopt niet", aldus schepen Carl Devlies (CD&V). Leuven telt in de publieke parkings en randparkings meer dan 6.000 parkeerplaatsen, wat ongeveer evenveel is als Gent, een stad die 2,5 keer groter is. Met de P+Bus-formule kan je vanop randparkings ook gratis met de bus naar het centrum. Er zijn in de stad bovendien een 100-tal shop&go-plaatsen beschikbaar waar men 30 minuten (binnenkort 45 minuten) gratis kan parkeren.

Zo naar Leuven

Als deel van de campagne wordt ook een online tool gelanceerd die bezoekers een overzicht geeft van de parkeermogelijkheden in en rond de stad. Op de website Zonaarleuven.be geven gebruikers hun bestemming en datum in, waarna de tool de dichtstbijzijnde parkings en hun tarieven toont.

Daarnaast biedt de website informatie over de fietsvoorzieningen, het aanbod van De Lijn en waar je gratis een buggy kan lenen. Van zodra het parkeergeleidingsysteem geoptimaliseerd is, zal de tool ook informeren over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de parkings.