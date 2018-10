LEUVEN: Mohamed Ridouani (sp.a) overtreft populariteit van Tobback LB

14 oktober 2018

18u36 3 Mohamed Ridouani (sp.a) haalt in Leuven meer voorkeursstemmen dan zijn "politieke vader" Louis Tobback zes jaar geleden vergaarde. Ridouani kreeg meer dan 10.000 voorkeurstemmen. Daarmee mag de 39-jarige lijsttrekker met Marokkaanse roots de burgemeesterssjerp gaan passen.

Ridouani ziet zijn partij verliezen in Leuven, maar toch lijken de socialisten op weg om de eerste allochtone burgemeester van een centrumstad te leveren.

"Nieuwe generatie sp.a Leuven staat er. Lichtelijk geëmotioneerd door persoonlijk resultaat. Meer dan 10000 stemmen... Bedankt Leuvenaars!", schrijft Ridouani op Twitter. Ridouani is uittredend schepen van leefmilieu, onderwijs, economie en stadsontwikkeling.

Ridouani haalde uiteindelijk 10.059 stemmen binnen. Op de tweede plaats in de populariteitsrangschikking van de sp.a in Leuven staat Louis Tobback, die als lijstduwer aan de verkiezingen deelnam. Louis haalde 2.395 stemmen binnen voor sp.a, meer dan zijn zoon Bruno Tobback (1.903) die als derde op de lijst stond.

Na 24 jaar legt burgemeester Louis Tobback de burgemeesterssjerp af. Ridouani, "Mo" voor de vrienden, krijgt het initiatief om een meerderheid te vormen.

De socialisten zakken wel van 31,4 procent naar 25,9 procent, een verlies van twee zetels, maar ze blijven daarmee wel de grootste van de Dijlestad. Uitdager N-VA onder aanvoering van Lorin Parys komt uit op 22,2 procent, een winst van 3,2 procent of twee zetels. Nog opvallend: ook PVDA sleept met lijsttrekker Line De Witte een zetel in de wacht.

Geen meerderheid voor huidige coalitie

De huidige coalitie van sp.a en CD&V heeft wel geen meerderheid meer. Naast sp.a verliest ook CD&V terrein, meer bepaald van 18,5 naar 16,1 procent. De partij verliest daarmee één zetel.

Samen met N-VA gaat ook Groen er duidelijk op vooruit in Leuven. De partij komt uit op 19,7 procent, dat is 4,2 procentpunten beter dan in 2012. De partij klimt daarmee van 7 naar 10 zetels.

Open Vld onder leiding van Rik Daems zakt van 7,8 procent naar 6,5 procent en Vlaams Belang onder leiding van Hagen Goyvaerts trappelt ter plaatse met 3,6 procent, tegenover 3,7 procent in 2012.

PVDA met lijsttrekker Line De Witte komt uit op 4,6 procent en sleept daarmee nipt een zetel in de wacht.

