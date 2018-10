LEUVEN: Mohamed Ridouani (sp.a) eerste allochtone burgemeester in Vlaamse centrumstad LB

14 oktober 2018

18u36

Mohamed Ridouani (sp.a) wordt de nieuwe burgemeester van Leuven en wordt zo de eerste allochtone burgemeester van een Vlaamse centrumstad. Ridouani heeft een coalitieakkoord bereikt met Groen en CD&V.

Ridouani, die van Marokkaans afkomst is, haalde in Leuven meer voorkeursstemmen dan zijn "politieke vader" Louis Tobback zes jaar geleden vergaarde. Ridouani kreeg meer dan 10.000 voorkeurstemmen. Daarmee mag de 39-jarige de burgemeesterssjerp gaan passen.

Louis Tobback reageerde inmiddels op de overwinning van Ridouani: "Dit is de uitslag waarop ik gehoopt had. Ik heb altijd rotsvast geloofd in Mo, maar het bleef afwachten of de Leuvenaar klaar was voor een burgemeester met allochtone roots. Nu heeft hij meer voorkeursstemmen dan ik. Schitterend."

"Signaal van hoop"

Zo leveren de socialisten de eerste allochtone burgemeester van een centrumstad.

Iets na 21 uur bliezen Ridouani, David Dessers (Groen) en Carl Devlies (CD&V) verzamelen om de nieuwe coalitie bekend te maken. Dat kon ook zonder CD&V, maar dan was er maar een overschot van 1 zetel.

Ongeacht je afkomst kan je je dromen waarmaken en daar ben ik heel trots op. De stad kan nu rustig gaan slapen, Leuven is in goeie handen Mohamed Ridouani

"Dit is een van de mooiste momenten van mijn leven", zei Ridouani. "Als in deze stad iemand met mijn afkomst burgemeester kan worden, dan is dat een heel sterk signaal. Ik heb van mijn afkomst nooit een punt gemaakt, maar dit is een signaal van hoop. Ongeacht je afkomst kan je je dromen waarmaken en daar ben ik heel trots op. De stad kan nu rustig gaan slapen, Leuven is in goeie handen."

"Er zijn een heel pak nieuwe mensen verkozen, waaronder veel jonge mensen en ook meer vrouwen dan mannen. We zullen een goede gemeenteraad vormen met veel talent", zei Ridouani nog.

Geëmotioneerd

"Nieuwe generatie sp.a Leuven staat er. Lichtelijk geëmotioneerd door persoonlijk resultaat. Meer dan 10000 stemmen... Bedankt Leuvenaars!", schreef Ridouani vannamiddag op Twitter. Ridouani is uittredend schepen van leefmilieu, onderwijs, economie en stadsontwikkeling.

Ridouani haalde uiteindelijk 10.059 stemmen binnen. Op de tweede plaats in de populariteitsrangschikking van de sp.a in Leuven staat Louis Tobback, die als lijstduwer aan de verkiezingen deelnam. Louis haalde 2.395 stemmen binnen voor sp.a, meer dan zijn zoon Bruno Tobback (1.903) die als derde op de lijst stond.

Ridouani liet eerder op de dag verstaan dat hij streefde naar "een progressieve coalitie met sp.a, Groen en CD&V". Groen en sp.a halen samen 24 van de 47 zetels. In vergelijking met 2012 zijn er twee zetels extra te verdelen door het gestegen inwonersaantal.

De socialisten zakken wel van 31,4 procent naar 25,9 procent, een verlies van twee zetels, maar ze blijven daarmee wel de grootste van de Dijlestad. Uitdager N-VA onder aanvoering van Lorin Parys komt uit op 22,2 procent, een winst van 3,2 procent of twee zetels. Nog opvallend: ook PVDA sleept met lijsttrekker Line De Witte een zetel in de wacht.

Sp.a en Groen behaalden in Leuven een nipte meerderheid. Sp.a haalde 14 zetels (-2) en Groen 10 (+3), wat een totaal oplevert van 24 zetels op een totaal 47. Ook N-VA boekte winst (+2 zetels tot 11), terwijl CD&V er een verliest en er 8 overhoudt. PVDA haalt voor het eerst een zetel. Open Vld verliest een zetel en houdt er twee over. Vlaams Belang behoudt haar zetel.

De huidige coalitie van sp.a en CD&V heeft wel geen meerderheid meer. Naast sp.a verliest ook CD&V terrein, meer bepaald van 18,5 naar 16,1 procent. De partij verliest daarmee één zetel.

Samen met N-VA gaat ook Groen er duidelijk op vooruit in Leuven. De partij komt uit op 19,7 procent, dat is 4,2 procentpunten beter dan in 2012. De partij klimt daarmee van 7 naar 10 zetels.

Open Vld onder leiding van Rik Daems zakt van 7,8 procent naar 6,5 procent en Vlaams Belang onder leiding van Hagen Goyvaerts trappelt ter plaatse met 3,6 procent, tegenover 3,7 procent in 2012.

PVDA met lijsttrekker Line De Witte komt uit op 4,6 procent en sleept daarmee nipt een zetel in de wacht.

