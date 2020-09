Leugendetectortests liggen stil sinds lockdown: 200 dossiers op de lange baan kv

18 september 2020

06u01

Bron: Belga 0 Doordat de testen met de leugendetector sinds de lockdown in maart opgeschort zijn, liggen er meer dan 200 dossiers, allemaal zware misdaad, stof te vergaren op de bureaus van de ­federale recherche. Een poging om de testen opnieuw op te starten op 1 september mislukte omdat de vier verantwoordelijke politiespeurders/polygrafisten "geen kwaliteit kunnen garanderen" en voor hun gezondheid vrezen, schrijven de Mediahuiskranten vandaag.

De opschorting van de testen was een begrijpelijke zet, want om een leugendetectortest goed uit te voeren mag de testpersoon geen mondmasker dragen en moet de polygrafist ook vlak bij de testpersoon plaatsnemen om de "non-verbale communicatie" in het oog te houden. Omdat het risico te groot was dat op die manier het coronavirus zou kunnen worden overgedragen, werden de testen gestaakt.

Vandaag liggen de tests nog steeds stil. Meer dan 200 dossiers zijn er inmiddels bijgekomen. De woordvoerster van de federale politie wil het aantal uitgestelde tests niet bevestigen, maar geeft wel de ophoping van dossiers toe en zegt dat ze alles in het werk stellen om de tests zo snel mogelijk opnieuw op te starten.

