Letterlijk: dit staat er in de ontslagbrief van vijf voormalige ministers en staatssecretarissen van N-VA jv

09 december 2018

19u46 3 De drie ministers en twee staatssecretarissen van N-VA uit de regering-Michel I hebben een gezamenlijke ontslagbrief geschreven aan eerste minister Charles Michel. Het valt op dat de vijf niet zélf ontslag nemen maar zich “beschouwen als ontslagen”. Ze vragen de premier om “de verdere afhandeling” van hun ontslag “conform de grondwet te verzekeren”.

Dit is de ontslagbrief woord voor woord:

“Geachte Eerste Minister,

Wij kunnen niet akkoord gaan met Uw beslissing om naar Marrakesh te gaan om daar namens de federale regering instemming te betuigen met het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

Zoals U weet werd op de ministerraad gisterenavond voor het eerst gesproken over het standpunt van de regering over dit VN-Migratiepact. Wij hebben formeel laten acteren dat wij niet akkoord gaan met dit pact. De andere partijen stellen dat ons akkoord niet nodig is en dat U als premier in Marrakesh het land kan binden zonder onze goedkeuring. Dat vinden wij onaanvaardbaar. Er is immers geen consensus binnen de federale regering over dit pact.

Wij hebben duidelijk gezegd dat wij geen regering steunen die dit pact goedkeurt. Dit raakt de kern van onze partij, van onze overtuiging. Wij zijn niet tegen migranten of migratie, maar wij zijn wel tegen de huidige migratiechaos in Europa. Dit VN-pact kan die chaos enkel erger maken.

Gelet op dit alles beschouwen wij ons als ontslagen. Daarom verzoeken wij U, mijnheer de Eerste Minister, de verdere afhandeling van ons ontslag conform de grondwet te verzekeren.

We waarderen dat U als premier donderdag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers alles in het werk stelde om uw regering te redden. Helaas hebben de andere regeringspartners een oplossing onmogelijk gemaakt.

We willen U danken voor de goede samenwerking en de mooie beleidsresultaten die we samen hebben verwezenlijkt.

Hoogachtend,

Jan Jambon, Johan Van Overtveldt, Sander Loones, Zuhal Demir, Theo Francken”

Hierbij onze ontslagbrief. Ik wil al mijn medewerkers bedanken voor hun jarenlange inzet. Het was een grote eer om ruim vier jaar lang minister te zijn. pic.twitter.com/gcAw8mIw2I Jan Jambon(@ JanJambon) link

Meer over politiek

Marrakesh