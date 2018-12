Letterlijk: de vage speech van Michel kv

06 december 2018

19u21 0 Premier Charles Michel heeft vandaag in de plenaire Kamer duidelijk gemaakt dat hij naar Marrakech zal gaan. In een vage speech beklemtoonde hij dat België zich aan zijn woord moet houden. Lees hieronder woord voor woord de Nederlandstalige passage uit zijn speech.

Mijn verantwoordelijk dat is natuurlijk constant te zijn. Dat is natuurlijk alles te doen om te zorgen voor de geloofwaardigheid van ons land.



Een woord is een woord. En inderdaad, in mijn ogen heeft het woord van België waarde. Maar tegelijk, als eerste minister besef ik momenteel ook de ernst van de politieke situatie. Ik weet goed dat onze Belgische grondwet geen vodje papier is.

Dat betekent dus inderdaad dat ik ga moeten zorgen, dag na dag in Marrakech, maar ook in de dagen na Marrakech, hoe het mogelijk zal zijn, elke keer mijn standpunt, mijn overtuiging natuurlijk te verdedigen binnen de ministerraad, binnen de kern. Met het parlement, maar tegelijkertijd moet ik er natuurlijk voor zorgen - en dat zal ik zeker doen - met een volledig respect voor de grondwet.

Veel definitieve antwoorden biedt Michel in zijn verklaring niet. Hoewel de premier beklemtoonde dat hij naar Marrakech zal trekken, verduidelijkte hij echter niet of België zich daar ook bij het pact zal aansluiten, al beklemtoonde de premier wel het belang van het migratiepact.