Leterme verdient 14.500 euro per maand, maar zijn belastingen laat hij terugbetalen door zijn werkgever HR

09 mei 2018

Consultant KPMG onderzoekt of de internationale organisatie Idea, die Yves Leterme leidt, terecht Belgische belastingen heeft terugbetaald aan de voormalige premier. Dat schrijven de Mediahuis-kranten woensdag.

Ex-premier Yves Leterme (CD&V) is sinds 2014 secretaris-generaal van de intergouvernementele organisatie Idea. Als topman verdient Leterme er ongeveer 14.500 euro per maand. Dat bedrag strijkt hij als internationale ambtenaar in Zweden in principe belastingvrij op.

Eind 2016 lieten de Belgische belastingdiensten weten ook recht te hebben op een stukje van het loon van Leterme, zo blijkt uit de notulen van het ­auditcomité van Idea. De Belgische belastingdiensten menen ­Leterme te mogen belasten op het loon dat correspondeert met de dagen die hij buiten Zweden werkt. Zijn functie vraagt dat hij veel reist.

Nettoloon

Leterme is het daar niet mee eens. Daarom besliste het auditcomité van Idea een Belgisch en Zweeds advocatenkantoor in de arm te nemen om het belastinggeschil te bekijken. Daarnaast werden de belastingen die Leterme aan de Belgische fiscus moest betalen, door Idea terugbetaald. De organisatie baseert zich daarvoor op het contract van Leterme waarin een nettoloon is afgesproken. De ex-premier wil dat zijn contract nageleefd wordt. "Ik wens dat de lidstaten hun verbintenissen nakomen. Ik doe en zal daar verder het nodige voor doen." Een anonieme brief waarin staat welk bedrag Leterme terugbetaald zou hebben gekregen, doet de oud-premier af als "leugenachtige en lasterlijke aantijgingen". Hij diende een klacht tegen onbekenden in.

Naar aanleiding van het belastinggeschil heeft KPMG van de leden-landen van Idea de opdracht gekregen de organisatie door te lichten. Ook "mogelijke managementproblemen" worden onderzocht. Het rapport wordt volgende maand verwacht. Op de Zweedse nieuwssite OmVärlden zegt de woordvoerder van de Zweedse staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking dat Zweden zijn bijdrage aan Idea voor de duur van het onderzoek opgeschort heeft. Zweden betaalt als een van de grootste donateurs jaarlijks zo'n 5,2 miljoen euro aan de organisatie.