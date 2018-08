Leterme na commotie rond autoritair leiderschap: "Ik heb strengere regels ingevoerd. Niet iedereen vindt dat leuk" ADN

23 augustus 2018

08u53

Bron: Terzake, VRT NWS 0 Oud-premier Yves Leterme heeft in Terzake gereageerd op de beschuldigingen rond zijn “autoritair” leiderschap van Idea. “Ik heb strengere regels ingevoerd. Niet iedereen vindt dat leuk”, zegt hij.

“Ik ga de centrale aansturing en de strenge controle niet loslaten.” @YLeterme verdedigt zich na een kritisch rapport over zijn ‘autoritair leiderschap’ bij Idea #terzaketv pic.twitter.com/9cfo9GvzxL Terzake(@ terzaketv) link

Sinds 2014 staat Yves Leterme aan het roer van de internationale organisatie Idea. In een audit van consultancybureau KPMG wordt nu melding gemaakt van "autoritair leiderschap en een gebrek aan collectieve beslissingsmacht". Nog volgens het rapport zijn er "meldingen van mogelijke discriminatie, voorkeursbehandelingen en pesten".

Meer controle

In een gesprek met Terzake ontkent Leterme de beschuldigingen, maar verdedigt hij wel zijn strengere aanpak. "Ik heb een gecentraliseerde aanpak ingevoerd", klinkt het. "Ik heb gezorgd voor meer controle op aanbestedingen. Mensen die vroeger zomaar een reisje konden boeken met geld van de organisatie, hebben daar nu toestemming voor nodig. Ik kan begrijpen dat niet iedereen dat leuk vindt. Maar ik ga dat niet loslaten. Ik wil dat er goed gecontroleerd wordt waar de centen naartoe gaan."

Contracten

Ook contracten worden niet meer zomaar verlengd. “Als iemand niet goed presteert, krijgt hij geen nieuw contract. Als die ontslagen medewerkers achteraf zeggen dat ze onheus behandeld zijn, is dat niet verwonderlijk."

Lees ook: Leterme verdient 14.500 euro per maand, maar zijn belastingen laat hij terugbetalen door zijn werkgever

Belastinggeschil

De audit kwam er nadat was uitgelekt dat Leterme Belgische belastingen had laten terugbetalen door Idea. Over het belasting­geschil geeft het rapport de secretaris-generaal het voordeel van de twijfel. "Ik had met de organisatie afspraken gemaakt over mijn nettoloon", zegt hij daar kort over. "Het bedrag dat we onderhandeld hadden, moet gerespecteerd worden."