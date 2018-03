Let veroordeeld tot 30 jaar cel voor gruwelijke roofmoord op Kortrijkse goudsmid rvl lsi

27 maart 2018

10u32

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 De 37-jarige Let S.P. is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot 30 jaar cel voor de roofmoord op de Kortrijkse goudsmid Robert Ardenoy (71). Daarmee volgt de rechtbank het openbaar ministerie, dat de maximumstraf vroeg. Hij moet zich ook ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van tien jaar. De verdachte bleef tijdens het onderzoek zwijgen en zijn betrokkenheid ontkennen.

Robert Ardenoy werd op 11 april 2013 dood gevonden in zijn woning langs de Vaartstraat in Kortrijk. Het was zijn eigen zoon die de gruwelijke ontdekking deed. Zowel schedel, kaak, borstbeen, maag als ribben van Robert bleken kapotgeslagen, zijn hemd over zijn hoofd getrokken en zijn handen gekneveld. Sporen van een inbraak waren er niet maar alle kasten bleken wel opengetrokken.

Anderhalf jaar bleef een mogelijke dader spoorloos, tot DNA van een bloeddruppel in de woningkon gelinkt worden aan Sergejs P., een beroepscrimineel. Ook een bebloed voetspoor kon aan hem gelinkt worden. In oktober 2014 kon hij opgepakt worden. Het hele onderzoek weigerde hij te praten. Volgens het openbaar ministerie werd hij bij een inbraak betrapt en maakte hijRobert Ardenoy af. P. vertoefde ook in het Armeense misdaadmilieu uit Menen en Kortrijk.

De rechtbank acht het bewezen dat de Let de woning van de goudsmid binnendrong en hem vermoordde. Opvallend, de rechtbank was niet overtuigd dat hij alleen handelde, maar zag hem minstens als mededader. Toch ging de rechtbank in op de vraag van het openbaar ministerie om hem de maximumstraf op te leggen.