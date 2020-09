Exclusief voor abonnees

Les tot tien uur ’s avonds en geen cantussen: het studentenleven ziet er anders uit in coronatijden

Bieke Cornillie

08 september 2020

19u08

34

Een vers academiejaar staat voor de deur. Doorgaans is dat verlangen naar wilde feestjes tot in de vroege uurtjes, eventueel gedoopt worden en kotfuiven — en tussendoor ook eens naar de aula voor de les. Niet in coronatijden, echter: het studentenleven 2.0 zal er anders uitzien. “Het is moeilijk, maar we begrijpen het. We proberen er creatief mee om te springen”, reageren enkele studentenverenigingen bij ons.