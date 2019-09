Leroy wil Proximus volgens vakbonden in een puinhoop achterlaten en “telecomaanval lanceren” AW

09 september 2019

08u28

Bron: Belga 10 Het vertrek van Dominique Leroy betekent volgens de vakbonden van Proximus niet veel goeds. Ze vrezen dat ze de telecomoperator bewust “in een puinhoop” wil achterlaten om met de Nederlandse sectorgenoot KPN “een telecomaanval op België te lanceren”.

Dat schreven ze in een brief aan de voorzitter van de raad van bestuur, Stefaan De Clerck. “Daarom eisen wij dat Proximus onmiddellijk alle contacten met deze CEO verbreekt, zoals trouwens ieder zichzelf respecterend bedrijf zou doen”, klinkt het. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten geeft de vakbonden alvast gelijk. “Als het over de overstap naar de concurrentie gaat, heeft de vakbond een punt”, schrijft ze in een Twitterbericht.

De vakbonden zijn misnoegd na de plotse aankondiging van Leroy dat ze op 1 december de overstap maakt naar KPN. Dat terwijl ze in januari van dit jaar een transformatieplan lanceerde waarbij 1.900 banen verdwijnen. Daarover lopen sinds juni moeizame onderhandelingen.

“We weten na negen maanden nog altijd niet in detail waarover het transformatieplan gaat”, zegt Ben Coremans van de christelijke vakbond ACV. “We weten alleen in grote lijnen dat ze 1.900 mensen wil doen vertrekken en 1.250 IT’ers wil aannemen. (...) Alle werknemers leven in onzekerheid. Het vertrek bevestigt ons dat de juiste intentie voor het transformatieplan er niet is. We hadden al een aanvoelen dat ze een puinhoop zocht bij Proximus. Dat gevoel wordt versterkt.”

Vraag is nu hoe het verder moet met de onderhandelingen over de herstructurering. Coremans zegt dat hij niet wil vluchten van de onderhandelingen. “Maar dat wil niet zeggen dat we zullen aanvaarden wat op tafel ligt.” Zijn collega Bart Neyens van de socialistische vakbond ACOD wil eerst het antwoord op de open brief afwachten. “We verwachten dat de voorzitter naar een concrete oplossing zoekt”, zegt hij. “Het sociaal overleg lijkt moeilijk vol te houden op deze manier.”

Loonplafond

Eerder vandaag reageerde sp.a-voorzitter John Crombez, die deel uitmaakte van de regering-Di Rupo die de plafonnering indertijd invoerde, op de discussie over het optrekken van het loonplafond van 650.000 euro voor CEO’s: “een onzinnige discussie”. De voorzitter van de raad van bestuur, Stefaan De Clerck, pleitte er gisteren voor het plafond aan te passen. Dat zou immers een handicap vormen bij de zoektocht naar een opvolger.

Volgens de sp.a-voorzitter heeft het debat echter "geen grond". De raad van bestuur moet werken volgens de regels die de aandeelhouders bepalen, dus volgens de wetten van het parlement, aldus Crombez, die benadrukt dat overheidsbedrijven het voorbeeld moeten blijven geven. De discussie moet voor hem dan ook niet gaan over het loonplafond, maar over de kostprijs van telecom en over de noodzakelijke investeringen in de toekomst.