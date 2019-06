Leroy hoopt op akkoord over herstructurering Proximus voor jaareinde FVI

13 juni 2019

14u47

Bron: Belga 0 Proximus-topvrouw Dominique Leroy hoopt zeker voor het einde van het jaar een akkoord te bereiken met de vakbonden over de in januari aangekondigde herstructurering. Vorige week zijn de onderhandelingen na een uitgebreide informatieronde echt begonnen. "Dat is een belangrijke stap."

In januari kondigde Proximus aan dat het 1.900 banen wil schrappen en tegelijk ook 1.250 aanwervingen wil doorvoeren. De plannen passen in een nieuwe digitale strategie, waarvoor de directie de transformatie van het bedrijf wil versnellen.

De vakbonden stelden veel vragen en legden alternatieve voorstellen op tafel. Ze willen niet weten van een collectief ontslag. Het is niet duidelijk of de directie op die eis zal ingaan. "Ik denk dat het te vroeg is om daar commentaar over te geven", zegt Leroy. "Wat we wel aan het personeel hebben gezegd, is dat we er alles aan gaan doen om een collectief ontslag te vermijden."