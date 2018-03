Leraar verkracht gepeste scholiere (14) en krijgt straf met uitstel HR

08 maart 2018

12u48

Bron: Belga 0 Ex-leraar Laurent J. is veroordeeld tot vijf jaar cel met probatieuitstel, voor minstens twee verkrachtingen van een scholiere van 14 jaar. De feiten deden zich begin 2017 voor, toen de man lesgaf in het Koninklijk Atheneum van Namen. Het meisje werd op school gepest, en had de leraar in vertrouwen genomen.

De man werd ook schuldig geacht aan de aantasting van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging. Het slachtoffer was psychologisch al zwak, want ze werd gepest. Ze bezorgde de man brieven en er volgde een rollenspel, dat daarna uitgevoerd werd. Het meisje werd geknuffeld, maar ook vaginaal en anaal gepenetreerd. De man erkende de feiten, maar hamerde erop dat ze gebeurden met "wederzijdse toestemming". In haar beslissing onderlijnde de rechtbank onder meer de psychologische zwakte van het meisje, waarvan de leerkracht gebruik had gemaakt om van haar te profiteren.

Voorwaarden

De rechtbank veroordeelde ook een "totaal ongelijke relatie", en hield rekening met de persoonlijkheid van de man, die niet beseft dat zijn gedrag ongepast was.

Als voorwaarden schreef de rechtbank onder meer psychologische opvolging voor en een verbod om contact op te nemen met het slachtoffer. Hij moet zijn slachtoffer ook 2.500 euro voorlopige schadevergoeding betalen.