Leraar verdacht van aanranding 16-jarige leerlinge tien jaar geleden Redactie

Een ex-leerkracht van de Talentenschool in Turnhout wordt verdacht van het aanranden van een zestienjarige leerlinge in 2006 en 2007. Het vermeende slachtoffer is inmiddels 26 en diende pas vorig jaar klacht in. Twee jaar geleden schorste de school de leraar al eens voor een andere klacht over grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Er werd een maatschappelijk onderzoek geopend naar de 39-jarige B.V. uit Beerse, verdacht van 'aanranding van de eerbaarheid, zonder geweld of bedreiging, met de verzwarende omstandigheid dat het om een gezagsdrager gaat'.

Tussen begin augustus 2006 en oktober 2007 zou B.V. een relatie gehad hebben met een jonge Nederlandse leerlinge, die nu in Turnhout woont. B.V. was toen leerkracht geschiedenis en talen aan de Talentenschool. De vrouw beweert in haar klacht, die ze op 13 juni 2016 indiende, dat ze tien jaar geleden ook zwanger raakte van B.V.

Geseponeerd

In november 2015 werd de leraar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een meisje van veertien. De school zette B.V. toen meteen op non-actief. Het parket seponeerde de zaak begin 2017: het zag geen strafbare feiten.

Stef Jacobs, de directeur van de school, stuurt vandaag nog een brief naar de ouders en naar de leerlingen die B.V. als leerkracht hadden. Jacobs vraagt eventuele andere slachtoffers zich te melden.

Even voor het begin van zijn proces op 21 november nam B.V. zelf ontslag.