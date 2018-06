Leraar van middelbare school in Elsene in de cel voor kinderporno ADN

15 juni 2018

17u25

Bron: Belga 2 Een leraar (59) van een middelbare school in Elsene is door de Brusselse onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor bezit van kinderpornografisch materiaal. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De man is vandaag voor de raadkamer verschenen en die heeft zijn voorlopige hechtenis met een maand verlengd.

Over de omstandigheden waarin het kinderpornografisch materiaal werd aangetroffen en de man werd opgepakt, geeft het parket geen commentaar.

Volgens La Dernière Heure gaat het om een leraar plastische opvoeding die in verschillende scholen in Brussel en Oudergem les gegeven heeft en tot nog toe niet in aanraking was gekomen met het gerecht. De man zou ook actief zijn als kunstenaar, muzikant en dichter in het Brusselse.