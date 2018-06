Leraar raakt met open brief aan ouders: "Examen of laag cijfer haalt dromen en talent van uw kinderen niet weg" TTR

19 juni 2018

22u06

Bron: Facebook 440 De examenperiode is voor de meeste jongeren begonnen. Niet alleen de schoolgaande jeugd, maar ook hun ouders hebben daardoor stress. Ze hopen dat hun studerende kinderen hoge cijfers halen, maar een cijfer mag niet alles betekenen. Dat schrijft een anonieme leerkracht in een open brief. "Denk vooral niet dat artsen, juristen en ingenieurs de enige gelukkige mensen in de wereld zijn", klinkt het.

"De examens van uw kinderen zijn begonnen of moeten binnenkort beginnen. Ik weet dat jullie allemaal nerveus zijn en zouden willen dat je kind het goed zal doen", zo schrijft de anonieme leerkracht in een open brief.

"Maar onthoud alsjeblieft dat er onder de studenten die examens zullen afleggen een kunstenaar is, die geen wiskundeknobbel heeft ... dat er een ondernemer tussen zit, die misschien moeite heeft met geschiedenis of literatuur ... dat er een muzikant bij is, wiens scheikundecijfers er niet toe doen ... dat er ook een atleet bij kan zijn, wiens fysieke fitheid belangrijker is dan zijn resultaat fysica ..."

"Als je kind hoge cijfers haalt, is dat geweldig! Maar als hij of zij daar niet in lukt ... alsjeblieft, ontneem hen dan niet hun zelfvertrouwen en waardigheid. Vertel hen dat het ok is, dat het maar een examen is! Ze zijn mogelijk voorbestemd voor veel grotere dingen in het leven. Vertel ze, ongeacht wat ze scoren, dat je van hen houdt en ze niet beoordeelt op een cijfer", klinkt het.

"Doe dit alsjeblieft, en als je dat doet ... kijk dan hoe je kinderen de wereld veroveren. Een examen of een laag cijfer haalt hun dromen en talent niet weg. En denk vooral niet dat artsen, juristen en ingenieurs de enige gelukkige mensen in de wereld zijn. Met vriendelijke groeten, een leerkracht."

De brief van de anonieme leerkracht gaat momenteel viraal op sociale media en werd al meer dan 4.500 keer gedeeld.