Leopold II-tunnel vanaf vanavond volledig dicht TK

30 juni 2018

06u52

Bron: Belga 1 De Leopold II-tunnel in Brussel gaat vanavond om 22 uur volledig dicht voor een grondige renovatie. De komende twee maanden, tot eind augustus, blijft de tunnel gesloten voor alle verkeer. De voorbereidende werken zorgden de voorbije dagen al voor heel wat hinder.

De Leopold II-tunnel is met zijn 2,6 kilometer de langste tunnel van het land. Dagelijks pendelen er zo'n 40.000 voertuigen door de tunnel. "Om de veiligheid te verzekeren, het rijcomfort te verbeteren en de bovengrondse overlast te beperken wordt de Leopold II-tunnel grondig gerenoveerd", legt Brussel Mobiliteit uit. "Zowel de waterwering als de rijweg worden vernieuwd en er komen nieuwe camera's en verlichting. Er worden ook 17 nieuwe nooduitgangen bijgebouwd."

De voorbije dagen was er al veel hinder door de beperking van het aantal rijstroken, ook op de alternatieve routes. Brussel Mobiliteit raadt daarom aan zoveel mogelijk voor het openbaar vervoer of de fiets te kiezen. Of om desnoods te carpoolen.

Wie echt met de auto naar Brussel moet, doet er goed aan de buurt van de Leopold II-tunnel te vermijden. Er zijn alternatieve routes voorzien, net als een pendelparking aan de Heizel met aansluiting op de metro. "Tussen 06.30 uur 's ochtends en 22.00 uur 's avonds is een gratis pendeldienst met collectieve taxi's voorzien tussen de parking en het metrostation", aldus nog Brussel Mobiliteit.