Leopold II-tunnel in beide richtingen dicht: lange file op Brusselse binnenring HA

26 november 2018

16u40

Bron: Brussel Mobiliteit 0 De Brusselse Leopold II-tunnel is momenteel in beide richtingen afgesloten door een technisch incident. Dat meldt Brussel Mobiliteit.

Er is een probleem met het op afstand bedienen van apparatuur in de tunnel. De sluiting veroorzaakt lange files op de Brusselse binnenring (R20). Bestuurders richting Koekelberg moeten rekening houden met vertraagd verkeer vanaf de Louizatunnel. Wanneer de Leopold II-tunnel weer zal opengaan, is niet bekend.

#TunnelBru, Wegens een technisch incident is de Leopold II tunnel gesloten in beide richtingen Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link

#TunnelBru, vertraagd verkeer van Louizatunnel tot en met Rogiertunnel richting Basiliek. Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link