Leonardtunnel weer open in beide richtingen na vaststelling betonschade aan dakplaat Redactie

15 juni 2018

06u16

Bron: Belga 101 Het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat de Leonardtunnel vrijdag sinds 15.15 uur weer is opengesteld in beide richtingen. Goed nieuws voor wie in de vrijdags avondspits Brussel langs de Leonardtunnel wil verlaten. In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een bouwkundige inspectie in de tunnel betonschade vastgesteld op verschillende plaatsen aan de dakplaat van de tunnel op niveau -2.

"Vannacht hebben onze experts de stevigheid van het beton geïnspecteerd ", zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Daarbij waren er kleine holtes te zien op bepaalde punten. Op die plaatsen kan de betonlaag loskomen en afvallen."

In eerste instantie is de dunne laag met die holtes in de voorbije uren verwijderd. "Daar ligt nu de wapening bloot en gedurende een korte tijd kan dat geen kwaad, maar op termijn moet die wapening toch weer dichtgemaakt worden", zegt Schoenmakers. "Daarvoor gaan we nu een planning opstellen, zodat we gedurende enkele nachten in de eerstkomende maanden die herstellingen kunnen uitvoeren."

Op langere termijn was de renovatie van de Leonardtunnel - die in 1976 in gebruik werd genomen - al voorzien voor 2022. "We moeten nu bekijken of die renovatie niet naar voren moet worden geschoven", zegt Jef Schoenmaekers. "Daar moet binnenkort over beraadslaagd worden. Het belangrijkste is dat het onmiddellijke gevaar van het loskomen van de betonplaten is voorkomen.