Leonardtunnel volledig versperd: file op de binnenring Redactie

08u03

Bron: Belga 0 photo_news

Het verkeer op de Brusselse binnenring ondervindt ernstige hinder van een ongeval in de Leonardtunnel. Die is volledig versperd nadat twee voertuigen er rond 5.40 uur op elkaar zijn ingereden. Daarbij raakte één persoon gewond, maar die zou niet in levensgevaar verkeren. Door het ongeval moet het verkeer plaatselijk omrijden en staat er op de binnenring een file vanaf Wezembeek-Oppem. Op de E411 is het aanschuiven vanaf Overijse. Dat melden de federale politie en het Vlaams Verkeerscentrum.