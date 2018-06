Leonardtunnel nog voor avondspits opnieuw open na vaststelling betonschade aan dakplaat Redactie

15 juni 2018

06u16

Bron: Belga 71 De Leonardtunnel zal in de loop van vandaag weer opengesteld worden. Dat heeft het Agentschap Wegen en Verkeer gemeld. "Ploegen zijn op dit moment bezig met het verwijderen van beschadigd beton, zodat het risico dat dit op de rijbaan valt, weggenomen wordt. Alles wordt in het werk gesteld om deze werken voor de avondspits af te ronden en de tunnel open te stellen", klinkt het in een persbericht.

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een bouwkundige inspectie in de Leonardtunnel betonschade vastgesteld op verschillende plaatsen aan de dakplaat van de tunnel op niveau -2. Nadat experts van het Agentschap Wegen en Verkeer de omvang en aard van de schade nauwkeuriger hebben kunnen bepalen, wordt een reeks maatregelen genomen, zodat de rijweg zo snel mogelijk kan vrijgegeven worden.

De komende maanden zullen in de zones waar beton verwijderd is, herstellingen gebeuren en zal de situatie van de dakplaat nauwlettend opgevolgd worden. Op langere termijn was al een totale renovatie van de Leonardtunnel voorzien. De studies hiervoor starten dit jaar, de werken moeten starten in 2022.

Hinder

Wie de hinder nu nog wil vermijden, kan beter omrijden. Verkeer op de Brusselse ring richting Zaventem moet aan het Leonardkruispunt afslaan, keren over de brug in Jezus-Eik en terug de ring oprijden. Verkeer richting Waterloo moet aan het Leonardkruispunt afslaan, keren onder het viaduct van Oudergem en terug de ring oprijden.