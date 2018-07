Leonardtunnel morgennacht volledig afgesloten avh

04 juli 2018

13u33

Bron: Belga 0 De Leonardtunnel in Brussel wordt op het niveau -2 in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 juli volledig afgesloten voor het verkeer. Van 22.00 tot 05.00 uur gaat de tunnel dicht voor verdere inspecties, nadat recentelijk schade aan het beton van het tunneldak werd vastgesteld.

De bijkomende inspecties moeten de ingenieurs toelaten om de meest geschikte herstelmethode te bepalen. Het is ook mogelijk dat er tijdens de sluiting donderdagnacht al enkele plaatselijke herstellingen worden uitgevoerd.

Door de sluiting in beide richtingen moeten de automobilisten rekening houden met enkele omleidingen. Het verkeer vanop de Brusselse ring richting Zaventem moet dan aan het Leonardkruispunt afslaan, keren over de brug in Jezus-Eik en weer de ring op rijden. Het verkeer richting Waterloo moet aan het Leonardkruispunt afslaan naar Oudergem, keren onder het viaduct en opnieuw de ring oprijden.