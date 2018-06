Leonardtunnel afgesloten na vaststelling betonschade: zware hinder tijdens ochtendspits Redactie

15 juni 2018

06u16

Bron: Belga 23 De Leonardtunnel blijft vandaag waarschijnlijk nog de hele dag afgesloten in beide richtingen. Vannacht is bij een periodieke bouwkundige inspectie in de tunnel betonschade vastgesteld aan de dakplaat van de tunnel op niveau -2. Op verschillende plaatsen is de tunnel in slechte staat. Zo bericht het Agentschap Wegen en Verkeer. Gedurende de hele dag zal er hinder zijn

"Experts van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn bezig met het bepalen van de exacte aard en omvang van de schade en werken op basis daarvan een oplossing uit. Om ieder risico te vermijden, blijft de tunnel intussen waarschijnlijk nog de rest van de dag afgesloten", luidt het. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil ieder risico voor de verkeersveiligheid van de weggebruiker vermijden.

Wie de hinder wil vermijden, kan beter omrijden. Verkeer op de Brusselse ring richting Zaventem moet aan het Leonardkruispunt afslaan, keren over de brug in Jezus-Eik en terug de ring oprijden. Verkeer richting Waterloo moet aan het Leonardkruispunt afslaan, keren onder het viaduct van Oudergem en terug de ring oprijden.

De ochtendspits verloopt erg moeizaam rond de Leonardtunnel. Momenteel is er file op de Brusselse buitenring ter hoogte van Groenendaal tot de Leonardtunnel. Ook op de Brusselse binnenring moeten bestuurders rekening houden met vertraging. Op de binnenring en op de buitenring in Brussel is het om 08.00 uur al ongeveer 45 minuten aanschuiven. Ook vanuit Wallonië staat er al een file van 30 minuten.

"Onze experts zijn op dit ogenblik aan het nagaan hoe los de stukken beton zitten en hoe groot de oppervlakken zijn van het loszittend beton", besluit Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer voor tunnelwerkzaamheden. "Ik vermoed dat ze zullen opteren voor een voorlopige oplossing op korte termijn, zodat de tunnel ook binnenkort weer open kan en dat grotere herstellingen dan later gepland worden. Maar daarover zullen we in de loop van de dag updates geven."