Lenin duikt op in filmpje van nationaal voorzitter Jongsocialisten: "Begrijp niet dat mensen daar aanstoot aan nemen" DSS

14 september 2018

16u33

Bron: eigen berichtgeving 7 Kaoutar Oulichki (22), de nationaal voorzitster van de Jongsocialisten, nam samen met kandidaat Gert Stas een filmpje op ter promotie van het plaatselijke jongerendebat in Sint-Truiden. Maar op de achtergrond hangt een een poster van Lenin, de man die de fundamenten voor Stalins totalitaire politiestaat legde en verantwoordelijk is voor minstens 4 miljoen doden.

Lenins slachtoffers hoorden bij een "verkeerde klasse" (adel, geestelijke, rijke lieden, landeigenaars, koelakken) of bij een verkeerde natie (Oekraïners, Kalmyken, Volga-Duitsers, Tsjetsjenen) of ze hadden verkeerde politieke opvattingen (Trotskisten, Witten, ...).

“Lenin verdient zijn plaats in de geschiedenis”

“Ik was mij daar hoegenaamd niet van bewust” reageert de nationale Jongerenvoorzitter Kaoutar Oulichki (22). "We hebben dit filmpje bij Gert Stas opgenomen en daar hangt een collectie prenten die gekocht zijn in de giftshop van het Paleis van Schone Kunsten tegen de muur. Blijkbaar ook eentje waar Vladimir Ulyanov Lenin op staat."

"Neen, ik ben niet van plan het filmpje te verwijderen of opnieuw op te nemen. Ik begrijp niet dat mensen daar aanstoot aan nemen. Lenin heeft zijn plek in de geschiedenis verdiend en ik wil er zeker de educatieve waarde van uitdragen.”

Ook directeur communicatie en woordvoerder Sarah Vandecruys van de sp.a ziet het probleem niet : “De kunstprenten waaronder die van Lenin zijn gekocht uit de giftshop van het Paleis voor Schone Kunsten, ze hebben louter een historische en esthetische waarde. Wij zien het probleem niet.”

Eerste reactie Jong N-VA

“Doen alsof Lenin een geheel onproblematisch figuur is, is historische onzin", zegt Tomas Roggeman nationaal voorzitter van Jong N-VA in een eerste reactie. "Extremisme is altijd verwerpelijk, of het nu religieus of ideologisch geïnspireerd is, van links of van rechts. We moeten daarvoor waakzaam blijven en proper zijn op ons eigen. We zien gemakkelijk de ontsporing bij anderen, maar hebben allemaal een dode hoek als het op onze eigen ideologie aankomt. Alleen als we allemaal voor onze eigen deur vegen houden we de straat proper.”

Voorlopig niet geschrapt

Morgen moeten de kieslijsten ingediend worden, vanaf dan kan men er niets meer aan veranderen voor 14 oktober 2018. Waar ze bij de N-VA met het vergrootglas naar Schild en Vrienden aan het zoeken zijn, ziet de Truiense sp.a geen graten in zijn “bolsjewieken”.

“Ik zie vooralsnog geen reden om Stas en Oulichki van mijn verkiezingslijst te schrappen", zegt Truiens lijsttrekker Ludwig Vandenhove (sp.a).