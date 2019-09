Lena (66) en Henry (69) dood aangetroffen in Doornik: “Gepensioneerde Vlamingen die al 15 jaar in dorp woonden” HAA

07 september 2019

16u30

Bron: Belga, Sudinfo, RTL 80 De twee zestigers die gisteren dood zijn aangetroffen in Thimougies, een deelgemeente van Doornik (Henegouwen) waren gepensioneerde Vlamingen die al vijftien jaar in het Waalse dorp woonden. Dat meldt RTL Info. Lena (66) en Henry (69) stierven geen natuurlijke dood, bevestigde het parket eerder al. Volgens Waalse media werden ze doodgestoken.

De lichamen van het koppel werden gisterenmiddag gevonden in hun woning in de Soucellestraat, meldt Sudinfo. Het is niet duidelijk wie de lugubere ontdekking gedaan heeft. De slachtoffers zijn naar verluidt een vrouw van 66 en een man van 69. Het zou gaan om twee gepensioneerde Vlamingen die al vijftien jaar in het dorp woonden: Lena en Henry, beiden gepassioneerde tuiniers.

Over de omstandigheden van de overlijdens bestaat nog veel onduidelijkheid. Frédéric Bariseau van het parket van Doornik bevestigde gisteren dat beiden geen natuurlijke dood stierven. Sudinfo meldt dat de lijken steekwonden vertoonden. Het parket van Doornik-Bergen, een onderzoeksrechter, het labo van de gerechtelijke politie en de federale politie van Doornik gingen gisteren ter plaatse voor onderzoek. Er werd ook een wetsarts naar de woning gestuurd.

Volgens RTL zouden gisterenavond twee verdachten zijn opgepakt voor verhoor. De Franstalige nieuwssite meldt dat de speurders rekening houden met de pistes van een mislukte inbraak of een afrekening, maar officieel is dat niet bevestigd.