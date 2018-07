Lekkende fosforbom gevonden in centrum Ieper: bewoners geëvacueerd Hans Verbeke

13 juli 2018

10u03

Bron: Eigen berichtgeving 3 In het centrum van Ieper is deze ochtend een aantal bewoners geëvacueerd nadat bij graafwerken een lekkende fosforbom werd gevonden.

Dat gebeurde vlak bij het kruispunt van de Kalfvaart met de Brugseweg, een belangrijke invalsweg van de stad. Die is nu afgesloten voor alle verkeer. De politie heeft een perimeter ingesteld van enkele honderden meter. Op de vindplaats werd de voorbije dagen een huis afgebroken. De werken waren bijna afgelopen, maar zijn nu dus stilgelegd.



DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, komt ter plaatse om het springtuig mee te nemen. In de buurt bleek in heel wat huizen niemand aanwezig waardoor uiteindelijk slechts een vijftal bewoners moesten geëvacueerd worden.