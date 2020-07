Leken kunnen volgens nieuwe richtlijnen voortaan (uitzonderlijk) bruiloften en begrafenisrituelen leiden AW

20 juli 2020

21u10

Bron: Belga 0 Er zijn uitzonderlijke omstandigheden waarin niet-priesters katholieke huwelijken, dopen en begrafenissen kunnen leiden. Dat heeft het Vaticaan vandaag verklaard.

In nieuw uitgegeven richtlijnen verklaarde de Congregatie voor de Clerus van het Vaticaan dat een bisschop in geval van een ernstig tekort aan priesters "de pastorale zorg van een parochie kan toevertrouwen" aan niet-priesters.



"In dergelijke pastoraal problematische omstandigheden" kunnen sommige pastorale taken worden toevertrouwd "aan een diaken, aan een toegewijde religieus of leek, of zelfs aan een groep personen", klinkt het. Zij moeten wel toezicht krijgen van een priester, maar zouden een begrafenis, huwelijk of doop kunnen leiden.



In een aparte verklaring zei de ondersecretaris van de Congregatie voor de Clerus, monseigneur Andrea Ripa, dat het document de bestaande regels verduidelijkt en niet verandert.