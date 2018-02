Lek veroorzaakt gasexplosie aan woning in Jemappes ep

02 februari 2018

18u08

Bron: Belga 0 Een woning in het Henegouwse Jemappes (Bergen) is deze namiddag getroffen door een gasexplosie. Er vielen geen gewonden. Een losgekomen blok beton beschadigde de ondergrondse gasleiding en veroorzaakte een lek, zo meldt de intercommunale Ores.

Sinds kort na de middag werd in het centrum van Jemappes een sterke gasgeur waargenomen. Teams van Ores werden omstreeks 14.45 uur op de hoogte gebracht. Ter plaatse werd een ruime perimeter ingesteld. De bewoners werden geëvacueerd.

Eerst werd de stroomtoevoer afgesneden, aldus een woordvoerder van Ores. "Rond 15 uur vernamen we dat een huis aan de Voie Berthe, nabij de markt, door een explosie was getroffen.

Het wegdek in de rue Lévêque, in de buurt van de Voie Berthe, werd open gemaakt. Op die plaats was een sterke gasgeur. Kort na 17 uur was het gaslek bedwongen en kon de veiligheidsperimeter opgeheven worden.