Lek in waterleiding veroorzaakt zinkgat in Molenbeek

TTR

20 februari 2018

14u04

Bron: Belga

0

In de Vandenboogaerdestraat in Sint-Jans-Molenbeek heeft een lek in een waterleiding gisteren en gat van 30 vierkante meter veroorzaakt. Dat meldde een woordvoerder van Vivaqua vandaag. Er vielen geen gewonden. De wagens die in de buurt stonden geparkeerd, zijn verplaatst.