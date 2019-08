Leidt tip van veroordeelde gangster na 37 jaar eindelijk naar vermiste geldkoerier? Parket heropent cold case uit 1982 Stéphanie Romans

26 augustus 2019

21u51 0 Na 37 jaar heropent het Brussels parket het onderzoek naar de verdwijning van koerier Francis Zwarts. Verschillende bronnen zeggen dat de speurders zijn lichaam moeten zoeken op het terrein van de Brusselse afvalverwerking in Neder-over-Heembeek. Een van de tipgevers: de gangster Robert Beijer.

“Mijnheer, waar hebben jullie het lichaam van mijn zoon verstopt?!” De moeder van veiligheidsagent en koerier Francis Zwarts sméékt in 2000 om de waarheid. Ze staat in de strafuitvoeringsrechtbank tegenover de man die veroordeeld werd voor de roofmoord op haar zoon: Madani Bouhouche. De ex-rijkswachter die regelmatig in verband wordt gebracht met de Bende van Nijvel vraagt na twaalf jaar cel vervroegde vrijlating. Francis’ moeder Elvire Zwarts-Cochet probeert beroep te doen op de emoties van Bouhouche. “Ik wil niet sterven zonder te weten waar het lijk van mijn zoon ligt”, probeert ze. Maar Bouhouche zwijgt.

De kerverse papa Francis Zwarts wordt in de nacht van 24 op 25 oktober 1982 voor het laatst gezien. De koerier moet op de luchthaven van Zaventem belangrijke pakketten van vluchten uit Zürich en Moskou ophalen. De lading: belangrijke diplomatieke documenten uit Moskou, meer dan duizend stukken goud, dertig goudstaven en twaalf Cartierhorloges versierd met diamanten. De totale waarde bedraagt zo’n 80 miljoen Belgische frank (2 miljoen euro).

Lichaam ontbreekt

Zwarts haalt de goederen in zijn eentje op en vertrekt in zijn camionette door de tunnel onder de landingsbanen. Daar onderscheppen drie mannen in rijkswachterskleding het transport. De volgende dag vinden speurders de bestelwagen van Zwarts terug in Diegem. Van de koerier ontbreekt elk spoor.

Pas een jaar later kan het gerecht daders verbinden aan de verdwijning van de geldkoerier. Hun echtgenotes worden gezien met dure horloges van Cartier. Later leggen speurders de hand op een foto van de vrouw van medeplichtige Jean-François Buslik. Zij is op een nieuwjaarsfeestje vastgelegd met een blinkend uurwerk van Cartier om haar pols. Experts die de foto analyseren weten het zeker: dit moéten een horloge uit de camionette van Zwarts zijn.

Het onderzoek leidt uiteindelijk tot de veroordeling van Bouhouche als dader. Het gerecht gaat ervan uit dat Bouhouche de geldkoerier doodschoot en veroordeelt hem tot 20 jaar cel. Toch ontbreekt nog steeds één belangrijk puzzelstuk: het lichaam van Zwarts.

Bekentenissen

In 2007 komt Beijer met bekentenissen. Hij zegt dat zijn inmiddels overleden kompaan Madani Bouhouche het slachtoffer twee keer in het hoofd schoot. Het wapen gooiden ze in het kanaal van Willebroek bij de Verbrande Brug in Vilvoorde. De locatie van het lichaam kent hij ook. Hij wil die informatie vrijgeven op voorwaarde dat de staat hem een nieuwe identiteit geeft. De minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), weigert dat. In 2010 kondigde het gerecht een zoekactie aan in de buurt van de Van Praet-brug. Maar die is er nooit gekomen.

Beijer zou nu opnieuw een locatie hebben doorgegeven aan de Belgische speurders: een site van de Brusselse afvalverwerkingsdienst Net Brussel in Neder-over-Heembeek. Het Brussels parket wil dat niet bevestigen, maar zegt dat de nieuwe zoekactie er komt na informatie van verschillende, geloofwaardige bronnen.

Vinden speurders spoor?

Vanmiddag arriveerde de civiele bescherming met twee grote graafmachines op een stuk braakliggend terrein. Speurders hopen daar de komende drie dagen een spoor van Francis Zwarts te vinden, ook al zijn de feiten intussen verjaard. “Hopelijk krijgt zijn familie dan eindelijk antwoorden”, zegt het parket.

Voor de moeder van Francis Zwarts komen alle antwoorden helaas te laat. Uit een rouwbericht blijkt dat ze vorig jaar stierf op 81-jarige leeftijd. Zijn weduwe Martine Buyse - moeder van Francis’ dochter Jessy - wil niet praten over de nieuwe zoekactie. “Ik heb het nieuws gehoord op het journaal”, zegt ze. “Maar ik ga momenteel door een moeilijke periode. Daarom wil ik liever niet reageren.”