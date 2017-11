Legkippenbedrijf Wingene blijft open redactie

Bron: VRT, VTM Nieuws, Belga 824 Animal Rights Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) sluit het in opspraak geraakte legkippenbedrijf Pyfferoen niet. Dat bevestigt Weyts aan VTM Nieuws.

In de zes vestigingen van het kippenbedrijf van de familie Pyfferoen zijn enkele inbreuken vastgesteld, maar die zijn niet al te ernstig. Dat blijkt uit het mondeling verslag dat de inspecteurs vanmiddag aan Weyts hebben gegeven.

Het bedrijf kwam gisteren in opspraak na undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Uit de beelden blijkt dat de scharrelkippen in de vestiging van Pyfferoen in Wingene in slechte omstandigheden leven. Vandaag raakte bekend dat er een jaar geleden al twaalf inbreuken vastgesteld waren bij een controle van de inspectie. Het bedrijf wordt niet gesloten, omdat de inbreuken destijds zwaarder waren dan nu is vastgesteld. Wellicht volgen er wel administratieve boetes. Supermarktketen Lidl heeft het contract met Pyfferoen wel opgezegd.

"Wake-upcall"

"Maandag zijn er twee vestigingen gecontroleerd, deze ochtend de andere vier. Het gaat om vier opfokbedrijven en vestigingen met legkippen", aldus Weyts. "Er zijn tijdens de inspectie een aantal inbreuken vastgesteld, maar die zijn eerder beperkt en in regel met de Europese normen."

De minister stelt wel vast dat die Europese normen te laag liggen. "Het is goed dat de beelden naar buiten komen, zodat iedereen ziet hoe de realiteit van de geïndustrialiseerde landbouw eruitziet. Dit is een wake-upcall."

Weyts is dan ook vastbesloten om de inspanningen voort te zetten om samen met de sector te evolueren naar strengere normen dan de Europese. "Het bedrijf en de hele sector hebben er alle baat bij om de lat hoger te leggen", zegt hij.

Het bedrijf en de hele sector hebben er alle baat bij om de lat hoger te leggen Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts

Ook consument verantwoordelijk

Een deel van de verantwoordelijkheid ligt ook bij de consument. "Als je kiest voor bio-eieren of eieren van vrije uitloop, dan kies je ook voor dierenwelzijn", benadrukt hij. Die kippen hebben meer ruimte dan scharrelkippen die binnen zitten en 's avonds opgehokt kunnen worden, zoals is gebleken uit de beelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

De twaalf inbreuken van vorig jaar zijn aangepakt. Nu moet het bedrijf de bijkomende inbreuken ook wegwerken. Er wordt nog een schriftelijk verslag opgemaakt en er wordt ook een proces-verbaal opgesteld. Dat zou morgen klaar moeten zijn.

Zaakvoerders tevreden dat bedrijf deuren niet moet sluiten

De zaakvoerders van kippenbedrijf Pyfferoen in Wingene zijn tevreden en opgelucht, enerzijds dat ze kunnen openblijven, anderzijds dat ze aan een grondige, objectieve controle werden onderworpen. Dat meldt advocate Sofie Bollaert vanavond. De zaakvoerders willen meewerken om het welzijn van de dieren te verbeteren.

"De cliënt is tevreden en opgelucht. Uit de heel grondige en objectieve inspectie met zeven inspecteurs is gebleken dat er geen ernstige inbreuken zijn gepleegd. Integendeel, in vergelijking met de inspectie van vorig jaar is de situatie zelfs verbeterd. De inbreuken van vorig jaar werden aangepakt", aldus de advocate. Het bedrijf beantwoordt aan de Europese normen, al geeft het toe dat die "inderdaad vaak te ruim en te breed zijn, waardoor het bedrijf zelf niet altijd weet wat goed is".

De cliënt is tevreden en opgelucht. Uit inspectie is gebleken dat er geen ernstige inbreuken zijn gepleegd. Integendeel, in vergelijking met de inspectie van vorig jaar is de situatie zelfs verbeterd Advocate Sofie Bollaert

De advocate meent voorts dat de beelden een momentopname zijn van een van de zes vestigingen. 's Nachts mogen de scharrelkippen namelijk opgehokt worden. Overdag zitten ze op een grotere ruimte, weliswaar binnen.

"Morgen zou het proces-verbaal klaar zijn. We wachten dat af om te zien welke bijkomende maatregelen en inspanningen we nog moeten leveren, maar het bedrijf wil absoluut zijn positieve medewerking verlenen om het welzijn van de dieren te verbeteren", besluit de advocate.

