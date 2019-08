Legertenten voor asielzoekers door tekort aan opvangcapaciteit DOSSIERS STAPELEN ZICH OP BIJ DIENST VREEMDELINGENZAKEN BST

21 augustus 2019

05u00 0 Met legertenten zorgt het asielcentrum in Arendonk voor 70 extra plaatsen voor asielzoekers. Hoewel er de jongste tijd nieuwe centra werden geopend, is er een tekort aan opvangcapaciteit. "Asielzoekers blijven langer, want de Dienst Vreemdelingenzaken kan de dossiers niet volgen."

In het opvangcentrum van het Kempische Arendonk is het personeel van Fedasil met de hulp van militairen gestart met het opstellen van tenten van Defensie. Zo breidt het opvangcentrum deze week de 420 plaatsen uit met 70 bedden. "Een tijdelijke oplossing, omdat ons opvangnetwerk zo goed als verzadigd is", zegt Lies Gilis, adjunct-woordvoerder van Fedasil. "We bekijken of we ook in andere centra bedden kunnen bijzetten, of ook daar tenten plaatsen."

Bed, bad, brood

De opvang van asielzoekers, die recht hebben op 'bed, bad en brood', gebeurt in ons land door Fedasil en het Rode Kruis, hoofdzakelijk in collectieve opvang zoals in asielcentra en in mindere mate ook in individuele opvang zoals in OCMW-appartementen. Momenteel zijn er zo in totaal 23.390 plaatsen voor asielzoekers, maar de bezettingsgraad bedraagt ruim 94 procent. Voor alleen de collectieve centra is de bezettingsgraad 96 procent. Te hoog om te garanderen dat iedereen onderdak krijgt.

Na een afbouw van de opvangcapaciteit in het voorjaar van 2018, kwamen er in november vorig jaar al signalen van een capaciteitstekort. De regering annuleerde een beslissing die nog een 2.000-tal plaatsen zou schrappen en toen al lag het idee voor tenten opnieuw op tafel. Nadat N-VA in december vorig jaar uit de regering stapte door de heisa rond het Marrakesh-pact, nam minister Maggie De Block (Open Vld) het departement Asiel en Migratie over.

Boze burgemeester

Sindsdien zijn er vooral extra plaatsen in de bestaande opvang gecreëerd en verschillende nieuwe opvangcentra geopend. In december ging er één in Lommel open met 750 plaatsen, daarna volgden ook Zaventem (200), Moeskroen (930), Couvin (222) en Deurne (120). Het asielcentrum Parelstrand in Lommel zou in principe eind deze maand sluiten, maar zal uiteindelijk nog tot januari 2020 openblijven, ook al is dat tegen de zin van de lokale CD&V-burgemeester.

Intussen zoekt het Rode Kruis nieuwe medewerkers voor een noodopvangcentrum met 500 extra plaatsen dat eind september opent in Leopoldsburg. Die locatie was in 2015 al een jaar lang een opvangcentrum, maar Defensie had plannen om Kwartier Moorslede te verbouwen.

"Die plannen zijn nu on hold gezet voor het noodopvangcentrum", zo zegt Marjolein Van Daele, woordvoerster ad interim bij Rode Kruis Vlaanderen.

Iets meer aanvragen

Uiteindelijk moeten er nu dan toch tenten komen, net als tijdens de vluchtelingencrisis van 2015. Maar toen waren er 4.000 asielaanvragers per maand. Vorige maand registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 2.262 dossiers. Dat zijn er 145 meer dan in juli vorig jaar, maar beduidend minder dan in 2015.

"Er is een licht verhoogde instroom, maar de uitstroom is vooral heel laag", zegt Gilis. "Asielzoekers moeten langer wachten op een uitspraak, door de dossierachterstand bij de asielinstanties. Daardoor blijven ze langer in de asielopvang."

Cijfers van Dienst Vreemdelingenzaken en van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen bevestigen dat de stapel aan achterstallige dossiers enkel groeit.