Legerchef slaat alarm: Defensie heeft komende legislatuur 2,4 miljard extra nodig HAA

19 juli 2019

11u29

Bron: Belga 28 Tegen 2024 moet het budget voor Defensie worden opgetrokken tot 1,27 procent van het bbp, zo pleit generaal Marc Compernol, de Chef Defensie (CHOD). Dat betekent ongeveer 2,4 miljard euro extra in vergelijking met het budget in 2019. Dat geld is onder meer nodig voor de aanwerving van nieuwe militairen, voor de betaling van het aangeschafte nieuwe materieel en voor investeringen in kazernes. Het leger krijgt de komende jaren bovendien te maken met een grote uitstroom aan militairen die op pensioen gaan.

“Ik besef dat dat veel geld is, maar dat is een erfenis uit het verleden", legt Compernol uit in een gesprek met Belga, aan de vooravond van de nationale feestdag waarop Defensie defileert. "We zijn bezig met een inhaaloperatie na jaren van besparingen op Defensie.”



Haalt België die 1,27 procent niet, dan kan Defensie zijn projecten niet of maar gedeeltelijk realiseren. "Maar dan kunnen we ook onze schulden niet betalen. Als we onze schulden niet kunnen betalen, moet ik geld halen uit de werking. Dan stoppen de trainingen en de operaties", klinkt het. "Als er geen verhoging van het budget komt, zal er een impact zijn op de output van Defensie."

Twee procent van bbp

In 2024 loopt de nieuwe legislatuur af. Ook gingen de NAVO-lidstaten in 2014 het engagement aan om tegen 2024 de defensie-uitgaven te verhogen tot 2 procent van het bbp. "Ik heb nooit gepleit voor die 2 procent, dat is niet realistisch voor België, maar ik denk dat we op termijn tot 1,6 of 1,7 procent moeten komen, willen we een militair instrument hebben die naam waardig", zegt hij nog.



De generaal merkt ook op dat België met 1,27 procent van het bbp, nog altijd op dezelfde afstand zal blijven van het gemiddelde van de Europese niet-nucleaire landen. "We komen niet dichterbij, want in de andere landen stijgt het budget ook."

Personeelsprobleem

Volgens de generaal worden de komende tien jaar cruciaal. "Enerzijds moeten we het personeelsprobleem oplossen. Tegen 2025 verliezen we 41 procent van het personeel enkel en alleen door pensionering. Dan moeten we op die periode al bijna 12.000 mensen rekruteren om dat te kunnen inhalen. Anderzijds vervangen we al onze hoofdmateriëlen tussen 2023 en 2030", aldus de CHOD. Hij doelt dan onder andere op de vervanging van de F-16's bij de luchtcomponent, de vervanging van de vaartuigen bij de marine en de nieuwe gevechtsvoertuigen voor de landcomponent. "We moeten tegelijk ook operationeel blijven en werken aan de NAVO-initiatieven. We staan voor een geweldige uitdaging."

Kazernes

Om het personeelsprobleem aan te pakken, lanceert de generaal een aantal pistes. Zo moet bestudeerd worden hoe het beroep van militair aantrekkelijker gemaakt kan worden, onder meer via het statuut, de verloning en voordelen. Ook mobiliteit en een evenwicht tussen privé en werk zijn daarbij belangrijk.

"Gedurende jaren hebben we onze kazernes gecentraliseerd, voor de efficiëntie. We moeten stilaan denken aan decentraliseren en opnieuw kazernes hebben over het hele grondgebied, zodat de mensen zich niet zo ver meer hoeven te verplaatsen", aldus Compernol. "We moeten ook nadenken over wat we doen in onze kazernes." Momenteel hebben de kazernes één enkele functie, maar die kunnen met behulp van de huidige technologieën multifunctioneel worden, klinkt het.

"Als we attractief willen zijn, moeten we in de volgende legislatuur er sowieso voor zorgen dat onze kazernes op norm worden gebracht. Onze kazernes zijn nu in abominabele toestand", zegt hij. De generaal wijst erop dat Defensie momenteel ongeveer vijfduizend items infrastructuur telt. "Dat gaat van het hoofdkwartier in Evere tot aan de startbaan in Kleine Brogel en het hokje op het schietveld in Elsenborn." De nominale waarde van die vijfduizend items infrastructuur draait rond de 5 miljard euro.

Onderhoud

"De norm van de Regie der Gebouwen voor het onderhoud is 4 à 5 procent van de nominale waarde per jaar, dat is 200 à 250 miljoen. Defensie geeft 25 miljoen euro uit per jaar voor onderhoud van zijn kwartieren en dat al jaren aan een stuk, omdat dat een van de makkelijkere manieren is om aan besparingen te doen. Als gevolg daarvan zijn onze kazernes absoluut niet meer volgens de norm."

De Chef Defensie startte in 2018 een ploeg "Nieuwe Federale Legislatuur" (NFL) op. Die zat samen met alle politieke partijen, maar ook met academici en de industrie. De ploeg stelt nu een document op om de boodschap van Defensie over te maken aan de formateur. Compernol nodigde ook alle partijvoorzitters uit voor een vergadering. Een aantal heeft hij al gezien. "Ik wil het probleem op tafel leggen. Als we nu niets doen, zullen er in de volgende legislatuur drastische beslissingen moeten worden genomen", aldus de CHOD.