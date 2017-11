Legerchef Marc Compernol: "Elke verandering brengt een deel onzekerheid met zich mee" IVI

18u42

Bron: Belga 0 ANP Uit een intern onderzoek van Defensie blijkt dat militairen zich niet gewaardeerd voelen en twijfelen aan hun organisatie. Chef Defensie Marc Compernol heeft begrip voor het gevoel van onzekerheid bij de militairen. Dat zegt hij in een mededeling naar aanleiding van een intern onderzoek waaruit blijkt dat onze militairen vinden te weinig zekerheid te hebben in hun job. Ook Minister van Defensie Steven Vandeput heeft begrip voor het ongenoegen van de militairen. De N-VA-minister wees er deze ochtend op Radio 1 wel op dat de tijd van besparingen op het leger voorbij is.

"Defensie is een organisatie in volle transformatie. Elke verandering brengt een deel onzekerheid met zich mee", zegt Compernol. Die onzekerheid groeit nog bij de militairen vanwege de grote veranderingen in het pensioendossier en de vraagtekens die blijven in het luik kazernes van de strategische visie", luidt het in een mededeling van de generale staf.

Uit een intern onderzoek van Defensie blijkt dat militairen zich niet gewaardeerd voelen en twijfelen aan hun organisatie. Een meerderheid zou ook jongeren afraden om militair te worden. Oorzaak is het gebrek aan zekerheid, zo blijkt uit een intern rapport, dat de VRT kon inkijken.

"Kleiner leger, maar beter uitgerust"

Minister van Defensie Vandeput is niet doof voor het ongenoegen dat uit het onderzoek blijkt. Maar volgens hem zijn de resultaten mee het gevolg van de besparingen uit het verleden. "Een aantal mensen heeft daardoor het geloof in de toekomst voor Defensie verloren", aldus Vandeput. Volgens de defensieminister is die bladzijde intussen omgedraaid en wordt er opnieuw geïnvesteerd en gerekruteerd bij Defensie. "Het tij is gekeerd. We investeren en rekruteren opnieuw meer. Maar dat gaat niet van de ene dag op de andere", zei Vandeput.

Vandeput weerlegt ook de kritiek op de onzekerheid bij Defensie en het gebrek aan visie. "Ik heb vorige week duidelijkheid gegeven: tot 2020 worden er geen kazernes gesloten. En onze visie is duidelijk: we gaan naar een kleiner leger dat beter uitgerust is en dat focust op haar kerntaken", aldus Vandeput.

De N-VA-minister roept alle betrokkenen bij Defensie, intern en extern, op om samen te werken aan het imago van Defensie.