Legerchef Marc Compernol (63) straks met pensioen: “Defensie moet blijven investeren en personeel beter betalen” HAA

02 juli 2020

07u31

Bron: Belga 0 Defensie moet blijven investeren in het materieel en de infrastructuur, en het statuut van militairen verbeteren tot hetzelfde niveau als dat van politieagenten. Daarvoor is een groter budget nodig, zegt generaal Marc Compernol (63), momenteel nog de chef Defensie, ongeveer een week voor hij met pensioen gaat.

Voor enkele media maakte de legerchef de balans op van de afgelopen vier jaar dat hij aan het hoofd van de Belgische strijdkrachten stond, enkele uren voor de regering zijn opvolger aanduidde. Dat wordt viceadmiraal Michel Hofman.

Generaal Compernol verheugde zich grote investeringen te hebben gerealiseerd. Het gaat dan om de grote vier, een verwijzing naar de aankoop van de 34 F-35-gevechtsvliegtuigen, 4 drones van het type MQ-9B SkyGuardian, 442 pantservoertuigen (382 Griffon-voertuigen en 60 Jaguars) en de zes nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen die samen met Nederland zijn aangekocht.

"Ik durf zeggen dat we zijn geslaagd dankzij teamwork en politieke steun" vanwege vier opeenvolgende ministers van Defensie (Steven Vandeput (N-VA), Sander Loones (N-VA), Didier Reynders (MR) en momenteel Philippe Goffin (MR)), aldus de generaal aan Le Soir en Belga.

Militaire programmawet

Hij herinnerde aan de regeringsverklaring van Michel I, in oktober 2014. Die voorzag een krimp in het budget van Defensie van 1,5 miljard euro voor de duur van de legislatuur. Die trend is omgedraaid, onder druk van de NAVO en de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. De chef Defensie (Chief of Defence of CHOD, nvdr.) erkende dat de betalingen de komende jaren zullen moeten gebeuren. De facturen zijn dus een zaak van de volgende regering. Wel zei hij vertrouwen te hebben dankzij het bestaan van de militaire programmawet, die "enkele garanties biedt".

De generaal riep een team van experten in het leven, die mogelijke aanpassingen aan de strategische visie van Defensie uit 2016 moeten voorbereiden. Dat team heeft elke week contacten met verschillende politieke families. Zelf ontmoette Compernol meermaals de partijvoorzitters, om "uit te leggen" en ook om de politieke wereld te kunnen "beïnvloeden", gaf hij toe.

2,4 miljard euro extra

Compernol pleit ervoor om de defensie-uitgaven tegen 2024 op te trekken tot 1,18 procent van het bbp van voor de coronacrisis. De NAVO wil dat die uitgaven tegen dat jaar 2 procent van het bbp bedragen. In 2019 haalde België nog 0,93 procent. Het pleidooi van de CHOD houdt dus een bijkomend bedrag van 2,4 miljard euro in over de huidige legislatuur (2019-2024).

"Als we dat hebben, kunnen we alle aangegane investeringen betalen en werken aan de tweede prioriteit", de herkapitalisatie van het personeel, aldus de generaal. "Dat wil zeggen iets doen voor de behandeling van militairen, werken aan de infrastructuur, onze trainingen beter organiseren en de toekomst voorbereiden op het niveau van investeringen.”

10.000 nieuwe militairen

Defensie maakt de komende jaren een grote personeelsuitstroom mee. Het leger zal dan 10.000 nieuwe militairen moeten rekruteren. Dat ondanks een verhoogd gebruik van outsourcing voor onder meer bewakingsopdrachten, facilitair management, de catering en de levering van documenten. Zulke contracten maken geleidelijk aan 5.000 militairen vrij van die opdrachten.

Ondanks "interne en externe" weerstand, is die outscouring "een goede zaak", aldus nog de CHOD. In het trainingskamp Elsenborn is zo een honderdtal functies vrijgekomen "om hetzelfde werk te doen".

Compernol zal bij zijn pensioen 48 jaar in het leger hebben gediend. Drie daarvan als kadet en 45 als militair.