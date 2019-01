Legerbaas: "We zitten in een existentiële crisis" SSB

24 januari 2019

00u00 0 Generaal-majoor Marc Thys - de baas van de landmacht - windt er geen doekjes om. "We zitten in een structurele, existentiële crisis", zo liet hij op Twitter weten.

De generaal-majoor doelt op het nijpende tekort aan soldaten. Het totale Belgische leger telt nog slechts 25.000 manschappen, dat zijn er 8.000 minder dan vijf jaar geleden. De landmacht is in enkele jaren met drieduizend soldaten gekrompen en dat laat zich voelen op het terrein. "Meer dan ooit wordt er op ons beroep gedaan", zegt Thys. "Het is dagelijks puzzelen met manschappen om de opdrachten uit te voeren. Als er iemand ziek valt, is het niet zeker dat we een vervanger vinden."

De leegloop komt grotendeels door een golf van gepensioneerden, maar ook loopt de rekrutering - zeker voor technische profielen - zeer moeizaam en haken veel soldaten al vroeg weer af. "Door het woon-werkverkeer. Soldaten uit Oost- en West-Vlaanderen die dagelijks 100 kilometer pendelen om in Burcht of Leopoldsburg te werken, zijn geen uitzonderingen. We moeten weer meer kazernes inplanten.”