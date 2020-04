Exclusief voor abonnees Legerbaas Marc Compernol: “Ons land zal moeten nadenken over haar weerbaarheid. Willen we voor alles afhangen van het buitenland?” Defensie-stafchef Marc Compernol over zijn leger in tijden van corona Cédric Maes

19 april 2020

12u30

Bron: Eigen info 46 “Stop met investeren in Defensie en steek dat geld in gezondheidszorg.” Die oproep klinkt in corona-tijden luider dan ooit. “Populistische discussies door mensen die niet weten waarover ze spreken”, is de repliek van generaal Marc Compernol (63). Als ‘oppergeneraal’ zet hij die zaken in perspectief, en kijkt hij vooruit naar de periode na corona. “Is ons staatsbestel efficiënt georganiseerd om dit soort crisissen de baas te kunnen? Het zijn vragen die we ons zullen moeten stellen.”

Een van de kerntaken van Defensie is het leveren van steun aan de natie. Repatriëringen en grote logistieke operaties, oké. Maar had u ooit gedacht militairen te moeten inzetten in onze eigen rusthuizen?

Marc Compernol: “Neen. Militairen inzetten in Belgische rust- en ziekenhuizen had niemand verwacht. Intussen zijn een veertigtal militairen aan de slag. Maar ik had ook niet verwacht dat ooit steun zouden leveren aan de politie in eigen land. En kijk, ook daar zijn we al vijf jaar mee bezig. Wij staan klaar om te helpen wanneer men het ons vraagt. Dan bepalen we de behoefte en kijken we hoe we kunnen helpen. De zes repatriëringsvluchten en de logistieke coördinatie zijn daar voorbeelden van, maar evengoed leveren we apparatuur en delen we onze kennis waar nodig.”

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen