Leger zoekt 7.400 militairen Officieren, soldaten, matrozen, maar ook medisch en technisch personeel

27 januari 2018

05u19 0 We want you! Het Belgisch leger moet in de komende vier jaar 7.400 nieuwe militairen ronselen. "Dat is geleden van de periode van de militaire dienstplicht." Maar zo massaal rekruteren is niet evident.

Er worden de komende jaren miljarden gespendeerd aan nieuwe gevechtsvliegtuigen, fregatten, voertuigen en drones. Maar er worden ook rekruten gezocht: zo'n 7.400. Die moeten de duizenden militairen die met pensioen gaan vervangen. "Zoveel, dat is geleden van de periode van de militaire dienstplicht", zegt stafchef Marc Compernol. Het gaat dan zowel om officieren, onderofficieren als soldaten en matrozen, maar ook technici en medisch personeel. Ter vergelijking: het Belgisch leger bestaat vandaag uit ongeveer 30.000 troepen.

Xavier Waterslaeghers

Het wordt dus rekruteren, rekruteren, rekruteren. Maar, vanzelfsprekend zal dat niet zijn. Het Belgisch leger is niet echt de aantrekkelijkste werkgever van het land. Onzekerheid over de sluiting van kazernes, de eerder lage lonen en de verhoogde pensioenleeftijd spelen een rol. Ook het Xavier Waterslaeghers-imago blijft hangen.



Om het leger aantrekkelijker te maken, roept de stafchef de militairen op om positiever te spreken over hun beroep. "Elke militair moet beseffen dat hij of zij de rekrutering beïnvloedt door met kennissen en op sociale netwerken over zijn of haar werk te praten", aldus Compernol.



Volgens de militaire vakbond ACMP is het "onwaarschijnlijk" dat het leger in vier jaar tijd 7.400 mensen zal overtuigen om een uniform aan te trekken. "Mijn zoon lacht me uit als ik vraag of hij in het leger wil", zegt vakbondsman Yves Huwart. "Waarom zou hij hier voor 1.450 euro netto per maand komen werken als hij elders 2.000 euro verdient?"