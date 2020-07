Exclusief voor abonnees

Leger van natuurlijke vijanden ingezet: mezen, vliegen en wespen strijden tegen de processierups

Dietert Bernaers

18 juli 2020

13u59

0

Armen en benen vol jeukende rode vlekken, jeugdkampen die geëvacueerd worden, tot zelfs mannen in witte pakken op de wei van Werchter: de voorbije 20 jaar was de eikenprocessierups in de maand juli niet uit het nieuws weg te slaan. Maar dat zou wel eens tot het verleden kunnen behoren, nu experimenten met natuurlijke vijanden erg succesvol blijken. Mezen, vliegen, wespen en zelfs een in Vlaanderen verdwenen kever: ze worden allemaal ingelijfd in een leger 'bio warriors'. "Maar het is niet de bedoeling om de vijand uit te roeien."