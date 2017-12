Leger telt volgend jaar minder dan 30.000 militairen EB

Bron: Belga 0 BELGA Minister van Defensie Steven Vandeput. Het Belgisch leger zal volgend jaar uit minder dan 30.000 militairen bestaan. De ministerraad heeft vandaag het legercontingent voor 2018 vastgelegd op 29.225 militairen.

Dit is het maximaal aantal soldaten dat op eenzelfde dag van het jaar onder de wapens mag zijn. Volgens de plannen van de regering mag het leger in 2030 nog slechts 25.000 voltijdse equivalenten tellen.

Het contingent voor volgend jaar bestaat uit 28.080 militairen van het actief kader en leerlingen binnen de personeelsenveloppe voor militair personeel, 445 militairen van het actief kader buiten die personeelsenveloppe, zoals de militairen bij het Koninklijk Paleis of het Parlement, en 700 reservisten die terug kunnen opgeroepen worden de dag waarop het legercontingent zijn maximum bereikt.

Als gevolg van de opeenvolgende herstructureringen daalt het legercontingent jaar na jaar. In 2009 was nog sprake van 39.075 militairen, in 2012 was dat aantal al gezakt tot 33.703 militairen en vorig jaar was sprake van 30.130 militairen. Volgens de strategische visie die de regering-Michel in 2016 goedkeurde, mag het leger in 2030 nog slechts 25.000 personeelsleden tellen, onder wie duizend burgers.