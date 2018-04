Leger stuurde vorig jaar 7 militairen terug van buitenlandse missies na wangedrag kg

04 april 2018

16u23

Bron: Belga 0 In 2017 heeft het leger zeven militairen op buitenlandse missie teruggestuurd na wangedrag. Het ging om vier personen uit Litouwen en drie uit Mali. Nog eens 27 anderen werden gerepatrieerd om medische redenen. Die cijfers blijken uit het antwoord van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) op een schriftelijke vraag van Karolien Grosemans (N-VA).

Het terugsturen van de betrokken militairen gebeurde door middel van de zogenaamde 'blue flight'. Dat is een ordemaatregel en geen tuchtmaatregel. Na hun terugkeer kreeg slechts één van de militairen een 'Tijdelijke ambtsheffing bij tuchtmaatregel' (TATM) opgelegd. Niemand werd ontslagen van ambtswege (OVA).

Van de 27 militairen die werden gerepatrieerd om medische redenen, kwam dat in vijf gevallen door een psychische aandoening. "Bij één van hen werd een risico voor de ontwikkeling van posttraumatische stresssyndromen (PTSS) vastgesteld. Deze persoon is hiervoor in behandeling", aldus Steven Vandeput.