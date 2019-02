Leger dringend op zoek naar piloten HA

26 februari 2019

07u13

Bron: Belga 0 Defensie ziet steeds meer piloten vertrekken naar een job in de privésector. Omdat de instroom van nieuwe rekruten geen gelijke tred houdt, wordt het leger stilaan geconfronteerd met een nijpend tekort aan piloten, meldt De Morgen.

Bij de helikopterpiloten slonk het aantal in enkele jaren tijd met bijna 20 procent, zegt CD&V-Kamerlid Veli Yüksel, die cijfers opvroeg bij minister van Defensie Didier Reynders (MR). Bij de F-16-gevechtsvliegtuigen is er maar net voldoende personeel.



Defensie betaalt nochtans het grootste deel van de dure opleiding, maar dat rendeert pas als piloten daarna lange tijd in het leger aan de slag blijven.