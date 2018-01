Leger blaast reserve nieuw leven in TK

06u25

Bron: Belga 34 belga Het leger heeft een reeks stappen ondernomen om de reserve nieuw leven in te blazen en het professionalisme van de manschappen op te krikken. De reserve moet versterking bieden aan de eenheden op missie, vooral in België, maar hier en daar ook in het buitenland.

De reserve telt momenteel 5.265 mensen. Het gaat dan vooral om voormalige militairen die niet langer in actieve dienst zijn. Sinds 2004 worden ook reservemilitairen rechtstreeks op de arbeidsmarkt aangeworven. Het gaat dan om specialisten met specifieke competenties. Slechts 1.171 van de reservisten behoren tot de "getrainde" reservemilitairen, zo blijkt uit cijfers van Defensie. Zij zijn niet allemaal onmiddellijk inzetbaar in operaties.

Het meest ambitieuze initiatief voor de reserve komt uit de landcomponent. Daar wordt een operationele reserve opgericht, bestaande uit vijf lichte infanteriecompagnieën (telkens ongeveer 120 mensen sterk - 600 mensen in totaal dus). Die compagnieën worden elk bij een manoeuvrebataljon ondergebracht. De compagnieën moeten een "gerichte versterking" leveren "om de binnenlandse veiligheid te verzekeren".

Het bataljon 12 Linie Prins Leopold - 13 Linie in Spa lanceerde deze zomer een proefproject. Dat liet toe een zeventigtal operationele reservisten op te leiden, allen vrijwilligers, aldus de commandant van de landcomponent, generaal-majoor Marc Thys. Als ze worden opgeroepen, hebben ze hetzelfde financiële statuut als hun collega's in actieve dienst, aldus nog de commandant.

Betere reglementering

Om de reserve aantrekkelijker en toegankelijker te maken, stelde Thys aanpassingen voor aan de reglementering. Hij oordeelde ook dat Defensie de contacten met de werkgevers moet verbeteren, om hen te overtuigen hun personeel toe te laten zich vrijwilliger te stellen om te dienen binnen de reserve.

Ook de marine zoekt meer reservisten. Naast de ongeveer 2.000 actieve militairen, telt de marine ook 113 reservisten. Tegen 2030 moeten dat er 500 zijn. De marine zoekt "gemotiveerde mensen met interessante kennis".

Dezelfde redenering wordt gemaakt bij de medische compoment, die vaak heel gespecialiseerde reservisten zoekt, zoals chirurgen, eventueel om in te zetten in humanitaire operaties in het buitenland. De kleinste van de vier componenten binnen het leger telt 105 reservisten, maar de noden zijn hoger, aldus geneesheer generaal-majoor Pierre Neirinckx, commandant van de medische component. Ook hij vindt dat de reglementering moet evolueren, naar bijvoorbeeld een specifiek financieel statuut aangepast aan de specialisten.