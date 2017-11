Legendarische discotheek La Rocca wordt afgebroken ep

Tijdens de hoogdagen van de discotheek zat La Rocca afgeladen vol. Tiësto, Martin Solveig en Erick Morillo, allemaal stonden ze achter de draaitafels in de hoogdagen van La Rocca. Maar tegenwoordig gaat het niet zo goed met de legendarische discotheek, klanten blijven onder meer weg door strenge alcoholcontroles. Daarom zullen er vanaf januari 2018 geen dansavonden op zondag meer zijn. Op langere termijn wil uitbater Wim Van Ouytsel het gebouw afbreken en een nieuw complex met winkelruimte, en een kleinere dansvloer op de bovenverdieping zetten. Dat meldt de Gazet van Antwerpen vandaag.

Van Ouytsel zegt dat hij steeds bezoekers over de vloer krijgt. “Vroeger kwamen danceliefhebbers van de kust tot Limburg naar hier, omdat we de enige grote discotheek in een straal van 300 kilometer waren.” Maar door de strenge alcoholcontroles blijven veel klanten weg. “Mensen feesten liever in de buurt van thuis, zodat ze geen fortuin aan een taxi kwijt zijn”, aldus de uitbater.

Daarom stopt La Rocca vanaf januari 2018 met de feestjes op zondagavond. Later op het jaar zijn er plannen om het gebouw uit 1963 af te breken. Van Ouytsel heeft met zijn vennootschap een bouwaanvraag ingediend. Hij wil een nieuw complex zetten met beneden een winkelruimte en daarboven een restaurant en een feestzaal, die door particulieren en bedrijven afgehuurd kan worden.