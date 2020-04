Lege wachtzalen in UZ Brussel: “Stel nodige zorg niet uit” mvdb

06 april 2020

13u21 4 Sinds de coronacrisis stellen ziekenhuizen over het hele land vast dat veel patiënten uit besmettingsgevaar wegblijven. Professor Marc Noppen van het UZ Brussel illustreert dit vandaag op Twitter met een foto van een lege wachtzaal.

Eind vorige maand boden zich in de Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen opvallend minder patiënten aan met een acuut hartinfarct of een acute beroerte. Mensen met hartklachten blijven weg en stellen zo medische hulp uit, waardoor onherstelbare schade aan het hart wordt toegebracht. Ook kankerpatiënten hebben er alle baat bij medisch opgevolgd te worden, zelfs in deze coronatijden.

Patiënten die acute klachten hebben, moeten een consultatie bij een arts niet uitstellen. Experts vrezen anders de komende weken voor een tweede golf van niet-Covid-patiënten in de ziekenhuizen.



Ook woordvoerder Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid hamert erop dat de wachtkamers bij de huisartsen en de wachtzalen in onze ziekenhuizen veilig zijn. “Stel nodige zorg niet uit”.

Ook woordvoerder Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid benadrukt via Twitter dat de wachtkamers bij de huisartsen en de wachtzalen in onze ziekenhuizen veilig zijn.

